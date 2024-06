ZKB bestätigt kurzzeitige Datenpanne der Mobile-App

Börse aktuell - Live Ticker

Am heimischen Aktienmarkt waren zum Wochenstart Verluste zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigte sich mit roten Vorzeichen. Die US-Börsen präsentierten sich am Montag etwas höher. An den Börsen in Fernost verlief der Wochenstart in ruhigen Bahnen.