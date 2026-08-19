ZJMI Environmental Energy A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ZJMI Environmental Energy A hat am 18.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0.34 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ZJMI Environmental Energy A noch ein Gewinn pro Aktie von 0.260 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat ZJMI Environmental Energy A im vergangenen Quartal 9.37 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10.63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ZJMI Environmental Energy A 8.47 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch