ZipRecruiter A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ZipRecruiter A hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.53 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0.100 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 118.1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5.19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ZipRecruiter A einen Umsatz von 112.2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch