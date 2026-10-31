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31.10.2026 02:44:30
Zions Bancorporation Board Authorizes $72 Mln Share Repurchase For Fourth Quarter
(RTTNews) - Zions Bancorporation, N.A. (ZION) announced that its board of directors has authorized the repurchase of up to $72 million of the company's common stock during the fourth quarter of 2026, continuing its previously approved capital return strategy.
The latest authorization forms part of the bank's broader 2026 share repurchase target of $300 million, reflecting management's ongoing commitment to returning capital to shareholders while maintaining financial flexibility.
The company noted that the timing, volume, and execution of any share repurchases will depend on several factors, including prevailing market conditions, regulatory considerations, and other business or economic uncertainties. The board retains the discretion to modify, suspend, or update the program as circumstances warrant.
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Zions Bancorporation
Analysen zu Zions Bancorporation
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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