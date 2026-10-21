Zions Bancorporation: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Zions Bancorporation präsentierte am 19.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.78 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.48 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zions Bancorporation in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0.88 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.24 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1.25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch