Zinzino B stellte am 17.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 3.10 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zinzino B noch ein Gewinn pro Aktie von 2.47 SEK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 886.6 Millionen SEK gegenüber 743.2 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch