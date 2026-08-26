Zinzino B: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Zinzino B lud am 25.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2.72 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 1.56 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24.14 Prozent auf 936.8 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 754.6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch