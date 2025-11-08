|
Zinzino Acquires Sanki Assets And Subsidiaries
(RTTNews) - Zinzino said that it has entered into an agreement with Mexico-based direct sales company Sanki to acquire key business assets, including its distributor database, customer register, inventory, and intellectual property rights.
As part of the deal, Zinzino will also acquire 100% of the shares in Sanki's subsidiaries in Colombia and Peru, aiming to fast-track market establishment and strengthen distribution capabilities in these regions.
The transaction is set to close on January 1, 2026. Zinzino will pay a fixed purchase price of US$8 million—US$7 million in newly issued shares and US$1 million in cash from its reserves. Additionally, contingent payments based on future sales performance may reach up to US$12 million, also to be settled entirely in newly issued shares.
Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – mit Tim Schäfer
Ist der Hype um Abnehmspritzen wie bei Novo Nordisk und Eli Lilly vorbei – oder stehen wir erst am Anfang einer langfristigen Revolution im Gesundheitswesen? 💉📉
Im heutigen Gespräch mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia sprechen wir über die spannendsten Pharmawerte 2025. Neben den Abnehmspritzen blicken wir auch auf klassische Pharma-Giganten wie Pfizer, Johnson & Johnson, Roche, Novartis, AstraZeneca und GSK. Tim analysiert Übertreibungen, Rücksetzer und langfristige Chancen für Buy-and-Hold-Strategien – mit Fokus auf Dividende, KGV und Krisenresistenz.
💬 Was ist vom Abnehmtrend langfristig zu halten?
💬 Welche Pharma-Aktien sind aktuell unterbewertet?
💬 Was spricht für konservative Dividendenwerte im Gesundheitssektor?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
