Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’298 0.0%  SPI 16’975 -0.1%  Dow 46’987 0.2%  DAX 23’570 -0.7%  Euro 0.9315 0.0%  EStoxx50 5’567 -0.8%  Gold 4’000 0.6%  Bitcoin 83’518 2.2%  Dollar 0.8053 -0.2%  Öl 63.7 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagnachmittag
Yardeni Research bleibt bullish: Langfristiges Ziel von 10'000 US-Dollar für Gold
Update von Tesla-Konkurrent Rivian: So läuft das E-Bike-Projekt Also
Amazon-Aktie: Neuer Name für den Fire TV Stick und weitere Anpassungen
Nach Verkäufen von NVIDIA und Palantir: Stanley Druckenmiller setzt auf zwei neue Favoriten
Suche...
eToro entdecken
08.11.2025 17:18:52

Zinzino Acquires Sanki Assets And Subsidiaries

(RTTNews) - Zinzino said that it has entered into an agreement with Mexico-based direct sales company Sanki to acquire key business assets, including its distributor database, customer register, inventory, and intellectual property rights.

As part of the deal, Zinzino will also acquire 100% of the shares in Sanki's subsidiaries in Colombia and Peru, aiming to fast-track market establishment and strengthen distribution capabilities in these regions.

The transaction is set to close on January 1, 2026. Zinzino will pay a fixed purchase price of US$8 million—US$7 million in newly issued shares and US$1 million in cash from its reserves. Additionally, contingent payments based on future sales performance may reach up to US$12 million, also to be settled entirely in newly issued shares.

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – mit Tim Schäfer

Ist der Hype um Abnehmspritzen wie bei Novo Nordisk und Eli Lilly vorbei – oder stehen wir erst am Anfang einer langfristigen Revolution im Gesundheitswesen? 💉📉

Im heutigen Gespräch mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia sprechen wir über die spannendsten Pharmawerte 2025. Neben den Abnehmspritzen blicken wir auch auf klassische Pharma-Giganten wie Pfizer, Johnson & Johnson, Roche, Novartis, AstraZeneca und GSK. Tim analysiert Übertreibungen, Rücksetzer und langfristige Chancen für Buy-and-Hold-Strategien – mit Fokus auf Dividende, KGV und Krisenresistenz.

💬 Was ist vom Abnehmtrend langfristig zu halten?
💬 Welche Pharma-Aktien sind aktuell unterbewertet?
💬 Was spricht für konservative Dividendenwerte im Gesundheitssektor?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

17:00 Logo WHS D-Wave Quantum Aktie nach Rekord-Quartal – Einstieg jetzt wieder sinnvoll?
07.11.25 Lage bleibt fragil
07.11.25 Marktüberblick: Berichtssaison macht Kurse
07.11.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Konsolidierung hält an
06.11.25 Julius Bär: 21.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Advanced Micro Devices Inc, Microsoft Corp, NVIDIA Corp
06.11.25 Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
06.11.25 Japans Aktienmarkt in neuem Glanz
04.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Richemont, Geberit
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’777.17 19.37 BWDSCU
Short 13’049.67 13.82 B7ZS2U
Short 13’525.87 8.98 B9GSAU
SMI-Kurs: 12’298.35 07.11.2025 17:31:28
Long 11’775.03 20.00 SIXBJU
Long 11’517.06 13.90 BBWS3U
Long 10’994.16 8.88 S2EBLU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

NVIDIA Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von NVIDIA
KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Rüstungsaktien uneins: HENSOLDT erzielt nur etwas bessere Rendite - Rheinmetall baut Weltraumsateliten
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Siemens-Aktie verliert: Siemens Mobility soll Züge für die Schweiz und Mitteldeutschland liefern
BKW Aktie News: BKW am Freitagmittag massiv unter Druck
Nach Verkäufen von NVIDIA und Palantir: Stanley Druckenmiller setzt auf zwei neue Favoriten
BKW Aktie News: BKW am Nachmittag im Tiefenrausch
SMI geht wenig bewegt ins Wochenende -- DAX schliesslich mit Abgaben -- Wall Street beenden Handel uneins -- Asiens Börsen letztlich schwächer
UBS sieht Handlungsbedarf: Klare Regeln für Bitcoin, Ethereum & Co. nötig

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 45/25
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
17:12 GNW-News: IGEL läutet neue Ära der EUC-Transformation und vertrauenswürdigen Endpunktsicherheit ein
14:46 GNW-News: Vertreter der thailändischen Berufsbildung besuchen das Guangxi Financial Vocational College, um gemeinsam einen neuen Entwurf für die Berufsbildun...
11:04 GNW-News: Die saudische Notfall- und Krisenresilienzplattform "Emerge" wurde bei den Smart City Awards 2025 als eine der weltweit besten Smart-City-Lösungen ...
22:33 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Versöhnlicher Abschluss einer schwachen Woche
22:27 Shein entgeht vorerst Sperre in Frankreich
22:21 Aktien New York Schluss: Versöhnlicher Abschluss einer schwachen Woche
21:32 ROUNDUP: Trump prüft Ausnahmeregelung für Ungarn bei Russland-Öl
21:23 Trump verteidigt seine Wirtschaftsbilanz im Inland
21:14 Devisen: Euro gibt etwas nach
21:08 Mehr Tempo bei Verkehrsprojekten: Ministerium legt Reformpläne vor