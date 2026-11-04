Zinus stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zinus hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2133.10 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zinus -453.000 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6.83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 225.23 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 241.74 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch