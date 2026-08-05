Zinus hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Zinus hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 991.94 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 345.00 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Zinus im vergangenen Quartal 147.54 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 35.70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zinus 229.47 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch