Zimmer Biomet: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Zimmer Biomet hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 1.00 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zimmer Biomet 1.16 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.06 Milliarden USD – ein Plus von 3.07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zimmer Biomet 2.00 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch