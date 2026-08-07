Zimmer Biomet legte Quartalsergebnis vor

Zimmer Biomet hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 1.03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zimmer Biomet 0.770 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 2.18 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zimmer Biomet 2.08 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch