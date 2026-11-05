Zim Laboratories: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Zim Laboratories präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.38 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.090 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18.86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.05 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 887.1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch