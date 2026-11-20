ZIM Integrated Shipping Services hat am 18.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6.88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.02 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 52.60 Prozent auf 2.71 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.78 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch