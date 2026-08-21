ZIM Integrated Shipping Services öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ZIM Integrated Shipping Services lud am 19.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.53 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.190 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1.78 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 8.86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.64 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch