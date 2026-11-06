Zillow Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Zillow Group stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -0.70 USD. Ein Jahr zuvor waren 0.040 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7.10 Prozent auf 724.0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 676.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch