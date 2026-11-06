Zillow Group A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Zillow Group A hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.70 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.040 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 724.0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zillow Group A 676.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch