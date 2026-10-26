Zijin Mining Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zijin Mining Group äusserte sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.81 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zijin Mining Group 0.600 HKD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 103.85 Milliarden HKD – das entspricht einem Zuwachs von 9.88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 94.51 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch