Zijin Mining Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zijin Mining Group äusserte sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.69 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.550 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3.22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 89.27 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 86.49 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch