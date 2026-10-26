Zijin Mining Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Zijin Mining Group präsentierte in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.06 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zijin Mining Group ein EPS von 1.54 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zijin Mining Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.24 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 12.08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch