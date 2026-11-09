Zignago Vetro SpAAZ: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Zignago Vetro SpAAZ hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.04 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0.050 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 113.2 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3.77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109.1 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch