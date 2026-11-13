ZIGExN hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ZIGExN lud am 12.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10.67 JPY gegenüber 10.13 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.19 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 16.77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.02 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch