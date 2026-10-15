zig-zag,Inc Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

zig-zag,Inc Registered hat am 14.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5.53 JPY, nach 7.04 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25.04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 416.3 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 333.0 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch