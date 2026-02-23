Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
24.02.2026 00:04:18

ZIFF DAVIS, INC. Q4 Income Drops

(RTTNews) - ZIFF DAVIS, INC. (ZD) released a profit for fourth quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings totaled $0.37 million, or $0.01 per share. This compares with $64.08 million, or $1.43 per share, last year.

Excluding items, ZIFF DAVIS, INC. reported adjusted earnings of $100.50 million or $2.56 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 1.5% to $406.71 million from $412.82 million last year.

ZIFF DAVIS, INC. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $0.37 Mln. vs. $64.08 Mln. last year. -EPS: $0.01 vs. $1.43 last year. -Revenue: $406.71 Mln vs. $412.82 Mln last year.