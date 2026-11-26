Zürich (awp) - Der Immobilienfonds "ZIF Immobilien Direkt Schweiz" hat eine Kapitalerhöhung im Umfang von rund 182 Millionen Franken abgeschlossen. Die Emission sei vollständig gezeichnet worden, teilte die Fondsleitung Zurich Invest am Donnerstag mit.

Insgesamt wurden rund 1,5 Millionen neue Anteile zu einem Ausgabepreis von 120,39 Franken pro Anteil ausgegeben. Das Emissionsvolumen belief sich auf 181,7 Millionen Franken.

Das Bezugsverhältnis lag bei 7 zu 1. Die Liberierung und der erste Handelstag der neuen Anteile sind für den 27. November 2026 vorgesehen.

Mit den Mitteln finanziert die Fondsleitung den geplanten Kauf von fünf Liegenschaften in Rüschlikon, Basel, Bern und La Tour-de-Peilz sowie ein laufendes Bauprojekt in Zürich. Damit soll die Ertragskraft des Immobilienfonds gestärkt werden. Das Portfolio des Fonds umfasste per Ende Juni 2026 insgesamt 60 Liegenschaften mit einem Marktwert von über 1,66 Milliarden Franken.

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