Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
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12.10.2026 17:46:37
Ziele für 2029 bereits erreicht: Schaeffler-Mitarbeiter reissen sich um Altersteilzeit und Abfindungen
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Schaeffler AG
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14:15
|EQS-News: Schaeffler completes earnings improvement program with about 1,800 additional partial retirement agreements (EQS Group)
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14:15
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|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX beginnt Montagssitzung im Plus (finanzen.ch)
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09.10.26
|XETRA-Handel: MDAX steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
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09.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags fester (finanzen.ch)
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08.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verliert zum Start (finanzen.ch)
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07.10.26
|Börse Frankfurt: So performt der MDAX am Mittwochmittag (finanzen.ch)
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07.10.26
|MDAX-Wert Schaeffler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schaeffler-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Schaeffler AG
|09.10.26
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|28.09.26
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|28.09.26
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|23.09.26
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|23.09.26
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|16.04.26
|Schaeffler Sell
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|09.04.26
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|UBS AG
|04.03.26
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|09.10.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|28.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Schaeffler Hold
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|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Börse aktuell - Live TickerVor Start in die Berichtssaison: SMI letztlich mit Gewinnen -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt waren zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigte sich freundlich. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.