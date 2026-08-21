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21.08.2026 06:37:00
Zhuzhou Times New Materials Technology legte Quartalsergebnis vor
Zhuzhou Times New Materials Technology stellte am 20.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.20 CNY gegenüber 0.190 CNY im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Zhuzhou Times New Materials Technology mit einem Umsatz von insgesamt 6.01 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.10 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 17.85 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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