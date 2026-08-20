Zhuzhou Smelter Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Zhuzhou Smelter Group hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.74 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.270 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27.35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.14 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 5.61 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch