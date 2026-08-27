Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.21 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 948.0 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16.61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical einen Umsatz von 813.0 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch