Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.16 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.140 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2.45 Prozent auf 922.4 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 900.3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch