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01.09.2026 06:37:00
Zhuzhou Kibing Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Zhuzhou Kibing Group hat am 30.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.06 CNY gegenüber 0.160 CNY im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite hat Zhuzhou Kibing Group im vergangenen Quartal 3.64 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6.77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zhuzhou Kibing Group 3.91 Milliarden CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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