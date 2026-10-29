Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools A legte Quartalsergebnis vor

Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools A hat am 26.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.56 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.430 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23.78 Prozent auf 311.4 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 251.6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch