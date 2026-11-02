Zhuzhou CSR Times Electric vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Zhuzhou CSR Times Electric veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.61 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Zhuzhou CSR Times Electric hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.15 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24.32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 924.4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch