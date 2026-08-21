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21.08.2026 06:37:00
Zhuzhou CSR Times Electric vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Zhuzhou CSR Times Electric lud am 19.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0.59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10.30 Prozent auf 1.17 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.06 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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