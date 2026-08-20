|
20.08.2026 06:37:00
Zhuzhou CSR Times Electric legte Quartalsergebnis vor
Zhuzhou CSR Times Electric hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.89 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.820 HKD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10.73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.17 Milliarden HKD umgesetzt, gegenüber 8.28 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.780 CNY sowie einem Umsatz von 7.97 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI freundlich -- DAX leichter -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt sind kleine Gewinne zu sehen. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.