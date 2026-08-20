Zhuzhou CSR Times Electric legte Quartalsergebnis vor

Zhuzhou CSR Times Electric hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.89 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.820 HKD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10.73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.17 Milliarden HKD umgesetzt, gegenüber 8.28 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.780 CNY sowie einem Umsatz von 7.97 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.ch