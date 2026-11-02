Zhuzhou CRRC Times Electric stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zhuzhou CRRC Times Electric hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.82 CNY. Im letzten Jahr hatte Zhuzhou CRRC Times Electric einen Gewinn von 0.770 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17.10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.62 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.75 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch