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20.08.2026 06:37:00
Zhuzhou CRRC Times Electric: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Zhuzhou CRRC Times Electric lud am 19.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.78 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.760 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3.80 Prozent auf 7.97 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.68 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.780 CNY sowie einem Umsatz von 7.97 Milliarden CNY in Aussicht erwartet.
Redaktion finanzen.ch
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