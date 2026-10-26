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26.10.2026 06:37:00
Zhuhai Cosmx Battery A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Zhuhai Cosmx Battery A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.03 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.240 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 4.30 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 1.70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.22 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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