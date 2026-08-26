Zhuhai Cosmx Battery A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Zhuhai Cosmx Battery A hat am 25.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.10 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.120 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 3.69 Milliarden CNY gegenüber 3.60 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0.215 CNY ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 4.77 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.ch