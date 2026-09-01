Zhongzhu A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Zhongzhu A hat am 29.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Auf der Umsatzseite hat Zhongzhu A im vergangenen Quartal 150.6 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5.45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zhongzhu A 159.2 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch