Zhongyin Babi Food A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Zhongyin Babi Food A hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.32 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zhongyin Babi Food A 0.290 CNY je Aktie verdient.

Umsatzseitig standen 498.9 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 4.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zhongyin Babi Food A 521.7 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch