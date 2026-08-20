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20.08.2026 06:37:00
Zhongwang Fabric A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Zhongwang Fabric A hat am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.14 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.090 CNY erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16.14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 134.6 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 115.9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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