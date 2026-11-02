Zhongtai Securities vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Zhongtai Securities hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Zhongtai Securities hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.04 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.090 CNY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14.97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4.48 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.81 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.ch