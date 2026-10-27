Zhongnongfa Seed Industry Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Zhongnongfa Seed Industry Group stellte am 24.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 104.05 Prozent auf 1.55 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 761.2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch