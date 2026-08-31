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31.08.2026 06:37:00
ZHONGMIN ENERGY mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
ZHONGMIN ENERGY präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0.08 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 639.2 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 280.3 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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