ZHONGMIN ENERGY legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ZHONGMIN ENERGY stellte am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 42.31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 407.1 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 286.1 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch