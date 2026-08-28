Zhongjin Gold gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Zhongjin Gold hat am 27.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0.41 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zhongjin Gold 0.350 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0.92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20.21 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20.39 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch