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28.08.2026 06:37:00
Zhonghang Heibao: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Zhonghang Heibao lud am 27.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0.11 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zhonghang Heibao noch ein Gewinn pro Aktie von 0.250 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 3.58 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 59.05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.74 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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