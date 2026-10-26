Zhongfu Shenying Carbon Fiber A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Zhongfu Shenying Carbon Fiber A hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.04 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zhongfu Shenying Carbon Fiber A ein EPS von 0.060 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3.09 Prozent auf 596.3 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Zhongfu Shenying Carbon Fiber A 615.3 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch