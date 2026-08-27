Zhongfu Shenying Carbon Fiber A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Zhongfu Shenying Carbon Fiber A hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.05 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.060 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 595.6 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zhongfu Shenying Carbon Fiber A 519.8 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch